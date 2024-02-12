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Политика

Гражданин Узбекистана осуждён за финансирование террористов

Write: 2024-02-13 12:31:20Update: 2024-02-13 13:30:51

Гражданин Узбекистана осуждён за финансирование террористов

Photo : YONHAP News

Суд Центрального административного округа Сеула оставил без изменения приговор в отношении 35-летнего гражданина Узбекистана, приговорённого к лишению свободы на полтора года. Он признан виновным в передаче денег и ценностей на сумму около 4 млн вон (3 тысячи долларов) двум членам организации «Катибат аль-Таухид валь Джихад», которая в 2022 году была включена в список террористических группировок, связанных с «Аль-Каидой». Как отмечается в решении суда, оказание помощи террористической группировке представляет собой высокий риск нанесения ущерба глобальному миру, а также безопасности страны и общества. Гражданин Узбекистана был призван виновным, несмотря на то, что он, по его словам не знал, что финансировал террористов. Он прибыл в РК в 2017 году по визе для непрофессиональных рабочих E-9, и вскоре через приложение Telegram ему предложили финансировать организацию. Он подал апелляцию в Верховный суд. 
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