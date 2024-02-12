Индо-Тихоокеанская стратегия США оказалась эффективной

Администрация президента США Джо Байдена добилась важных результатов после объявления Индо-Тихоокеанской стратегии. Об этом заявил 12 февраля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он напомнил, что США создали альянс безопасности с участием Великобритании и Австралии, а также четырёхсторонний диалог по безопасности с участием Австралии, Индии и Японии. Джон Кирби отметил, что США удалось повысить уровень отношений с Вьетнамом, Индонезией и странами АСЕАН. Он подчеркнул важность договорённостей, достигнутых на встрече лидеров РК, США и Японии, отметив, что трёхстороннее сотрудничество расширилось до беспрецедентного уровня. Это позволило повысить возможности по наблюдению за активностью Северной Кореи. Индо-Тихоокеанская стратегия была объявлена администрацией Джо Байдена 11 февраля 2022 года. Её основная цель заключается в сдерживании Китая.