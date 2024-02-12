Президент Болгарии выразил желание посетить РК

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Президент Болгарии Румен Радев выразил желание встретиться в ближайшем будущем с президентом РК Юн Сок Ёлем и обсудить с ним пути сотрудничества в оборонной промышленности. В ходе встречи со спикером Национального собрания РК Ким Чжин Пхё, состоявшейся 12 февраля в Софии, президент Болгарии заявил о заинтересованности его страны в закупках истребителей FA-50 и танков К-2. Ким Чжин Пхё находится в Болгарии в рамках поездки в Восточную Европу, которая также включает посещение Хорватии. В ходе встречи спикер южнокорейского парламента обещал поддержать Болгарии в её стремлении вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ответ он попросил болгарское руководство оказать помощь южнокорейским компаниям в их стремлении принять участие в проекте строительства атомной электростанции в городе Козлодуй на северо-западе Болгарии. Ранее в тот же день Ким Чжин Пхё встретился со своим болгарским коллегой Росеном Желязковым, обсудив с ним вопросы межпарламентского сотрудничества.