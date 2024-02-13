В РК пересматривается таможенное законодательство

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13 января Таможенное управление РК представило план пересмотра законодательства, касающегося перемещения товаров через границу. Он предусматривает, в частности, усиление борьбы с контрабандой наркотиков, усиление поддержки экспортёров и корректировку ограничений на беспошлинный ввоз спиртных напитков. С 2022 года действует лимит на ввоз алкоголя в объёме двух литров общей стоимость до 400 долларов. Планируется также усилить контроль за личными таможенными кодами, чтобы максимально предотвратить нарушения правил освобождения от налогов. В ответ на рост контрабанды наркотиков планируется активизировать сотрудничество с Таиландом, Вьетнамом, Нидерландами, Германией и другими странами. В прошлом году южнокорейская таможня изъяла 769 килограммов наркотиков. Это на 23% больше, чем в 2022 году. 24% их объёма ввезено из Таиланда, 20% - из США, 12% - из Германии. План предусматривает комплекс мер поддержки экспортёров, которые помогут стимулировать экономический рост страны.