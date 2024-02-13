ЕС условно одобрил поглощение Asiana Airlines компанией Korean Air

Photo : YONHAP News

13 февраля антимонопольный орган Европейского Союза (ЕС) условно одобрил поглощение компании Asiana Airlines национальным перевозчиком Korean Air. Решение об условном одобрении принято из-за опасений по поводу ограничения конкуренции на рынке пассажирских и грузовых авиаперевозок между ЕС и РК. Korean Air представила план помощи бюджетному перевозчику T'Way Air в организации полётов в Париж, Рим, Барселону и Франкфурт, чтобы «поддерживать конкурентную среду на соответствующих рынках». Кроме того, к ноябрю этого года планируется продать грузовое подразделение Asiana Airlines. После этого будет получено окончательное одобрение ЕС. В ноябре 2020 года Korean Air подписала сделку о приобретении контрольного пакета акций Asiana с целью создания десятой по величине авиакомпании в мире. Для этого необходимо получить одобрение 14 регуляторов в ключевых странах. На данный момент сделку одобрили 13 стран и регионов. Осталось получить одобрение США.