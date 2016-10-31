РК и Куба установили дипотношения

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14 декабря в Нью-Йорке представители РК и Кубы в ООН обменялись дипломатическими нотами, ознаменовавшими установление официальных связей. Куба стала 193-й страной, с которой РК установила дипломатические отношения. Куба официально признала РК в 1949 году, но двусторонние контакты были фактически прерваны после того, как Фидель Кастро захватил власть в результате революции 1959 года. Куба и КНДР установили дипломатические отношения в 1960 году. Министерство иностранных дел РК выразило надежду на то, что официальные отношения с Кубой станут «решающим поворотным моментом» в усилиях Сеула по укреплению дипломатии с Центральной и Южной Америкой. В настоящее время на Кубе проживают около 1.100 человек корейского происхождения. До пандемии коронавируса Кубу ежегодно посещали в среднем около 14 тысяч южнокорейцев. В настоящее время Сирия осталась единственной страной-членом ООН, не имеющей дипломатических отношений с Сеулом.