Экспорт в сфере ICT вырос в январе на 25,1%

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Экспорт продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в январе 16 млрд 350 млн долларов, увеличившись на 25,1% в годовом исчислении. Как сообщили 15 февраля в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, увеличение показателя более чем на 10% фиксируется впервые с мая 2022 года. Экспорт полупроводников вырос на 53%, составив 9 млрд 410 млн долларов. Выросли зарубежные поставки дисплеев, компьютеров и периферийных устройств, а также оборудования связи. Между тем, экспорт мобильных телефонов сократился на 20,1%, составив 1 млрд 100 млн долларов. Это объясняется снижением спроса на определённые запчасти и эффектом высокой базы в январе прошлого года. Между тем, импорт продукции ICT составил в январе 11 млрд 850 млн долларов, сократившись на 3,2% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 4,5 млрд долларов.