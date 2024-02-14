Пхеньян критикует посланника США по правам человека в КНДР

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Пхеньян подверг жёсткой критике посланника США по правам человека в КНДР Джули Тернер, которая совершает поездку по странам Азии. Поездка приурочена к десятой годовщине доклада ООН по Северной Корее, в котором Комитет ООН по правам человека обвинил северокорейские власти в систематических, широкомасштабных и грубых нарушениях прав человека. Как отмечается в заявлении Северокорейской ассоциации исследований в области прав человека, опубликованном 15 февраля агентством ЦТАК, Джули Тернер – «номер один в реализации незаконной политики нынешней администрации США». Тернер - «душитель прав человека и апостол агрессии», которую постигнет «беспощадное наказание». Её ожидает судьба предыдущих посланников по правам человека, которые подали в отставку без «каких-либо успехов или достижений»,- говорится в заявлении.