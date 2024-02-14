РК готова защищать межкорейскую морскую границу

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Южнокорейские военные готовы защищать северную разграничительную линию, которая выполняет функции морской границы с Северной Кореей. Об этом заявил 15 февраля представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ли Сон Чжун после того, как северокорейский лидер Ким Чон Ын назвал северную разграничительную линию «линией-призраком», не признанной международным правом. «Это неизменная морская граница, и мы будем твёрдо реагировать на любые провокации»,- заявил полковник. Комментируя информацию об успешном испытательном запуске новой противокорабельной ракеты «Падасури-6», он отметил, что это может быть северокорейский вариант российской крылатой ракеты Х-35 «Уран». Ракета была ранее представлена на военных парадах, но необходим дальнейший анализ, чтобы выяснить её эффективность,- добавил Ли Сон Чжун.