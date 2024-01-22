В РК активизировался рост занятости

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 16 февраля, численность занятого населения РК составила в конце января текущего года 27 млн 743 тыс. человек, что на 380 тысяч человек больше, чем годом ранее. Темпы роста занятости оказались максимальными за последние 10 месяцев, и впервые за три месяца они превысили 300 тысяч человек. Рост занятости, как и в предыдущие месяцы, достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так в категории старше 60 лет созданы 350 тыс. рабочих мест. При этом занятость среди южнокорейцев в возрасте от 15 до 29 лет, а также от 40 до 49 лет сократилась. Число рабочих мест в производственном секторе выросло на 20 тысяч, в сфере здравоохранения и социальных услуг - на 104 тысячи, в научно-технической сфере и строительстве - по 73 тысячи. Уровень занятости составил 68,7% трудоспособного населения от 15 до 64 лет. Это на 0,9% больше, чем в том же месяце прошлого года, а также максимальный показатель за январь с начала сбора статистики о занятости в 1989 году. Уровень безработицы снизился на 0,1% до 3,7% трудоспособного населения.