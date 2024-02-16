Ким Ё Чжон: Пхеньян открыт для улучшения связей с Токио

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Визит премьер-министра Японии в Пхеньян «может состояться» в том случае, если Токио «откажется от своей вредной привычки необоснованно ставить под сомнение законное право КНДР на самооборону, а давно решённый вопрос о похищениях японских граждан не станет камнем преткновения». Как сообщает агентство ЦТАК, об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, уточнив, что это её личное мнение. Заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что он чувствует «острую необходимость» изменить ситуацию в отношениях между Токио и Пхеньяном, и что в настоящее время он предпринимает соответствующие действия. Ким Ё Чжон подчеркнула, что не видит причин не оценивать позитивно заявление Фумио Кисиды, если он искренен в своих намерениях «смело освободиться от оков прошлого и продвигать северокорейско-японские отношения».