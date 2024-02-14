Заявление Пхеньяна привлекло внимание Токио

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Заявление высокопоставленного представителя северокорейского руководства о готовности к восстановлению связей с Токио и обсуждению возможного визита в Пхеньян премьер-министра Японии Фумио Кисиды «привлекло внимание» японской стороны. Об этом заявил 16 февраля генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Не вдаваясь в подробности, он подтвердил, что Фумио Кисида и японское правительство прилагают усилия на различных уровнях для организации саммита с лидером Северной Кореи. Ёсимаса Хаяси отметил, что Япония намерена «всесторонне решить имеющиеся проблемы, такие как ядерное оружие, ракеты и похищения японских граждан в духе Пхеньянской декларации 2002 года». Декларация, предусматривающая скорейшую нормализацию двусторонних отношений, подписана в ходе визита в Пхеньян тогдашнего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми.