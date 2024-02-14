Gallup Korea: Рейтинг президента РК вырос до 33%

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33% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 58% дают отрицательную оценку его деятельности. Положительная оценка повысилась на 4% по сравнению с предыдущей неделей, а отрицательная оценка снизилась на 5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого с 13 по 15 февраля агентством Gallup Korea. Рейтинг правящей партии Сила народа вырос на 3%, составив 37%, а у крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро он снизился на 4% до 31%. 24% опрошенных не поддерживает ни одну политическую партию. Это на 3% больше, чем неделю назад. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.