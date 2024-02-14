РК на 24-м месте в рейтинге Democracy Index-2023

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РК заняла 22-е место в рейтинге Democracy Index-2023 среди 167 стран мира, набрав 8,09 балла из десяти. Страна четвёртый год подряд входит в число стран с «полной демократией». В 2015 году РК утратила этот статус и на протяжении пяти лет относилась к странам с «недостаточной демократией». Рейтинг составляется с 2006 года британским исследовательским центром Economist Intelligence Unit (EIU), который является подразделением газеты Economist. Индекс демократии основан на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, возможности для политического участия и политическая культура, а также гражданские свободы. Северная Корея осталась на 165 месте, набрав 1,08 балла. На последних местах Мьянма и Афганистан, набравшие менее одного балла. Норвегия занимает первое место 17 лет подряд, начиная с 2008 года. Далее следуют Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Финляндия, Дания, Ирландия, Швейцария и Нидерланды. Среди стран Азии лучший результат у Тайваня, который занял десятое место. Япония на 16-м месте, Китай на 148-м, США на 29-м.