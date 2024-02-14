РК надеется на активное экономическое сотрудничество с Кубой

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Установление дипломатических отношений с Кубой окажет положительное влияние на южнокорейскую экономику. Об этом сообщил 18 февраля представитель администрации президента РК. Он особо отметил, что Куба обладает значительными минеральными ресурсами, необходимыми для производства аккумуляторов, такими как кобальт и никель. Южнокорейские компании смогут использовать огромные запасы природных ресурсов Кубы, если США снимут экономическое и торговое эмбарго. Администрация южнокорейского президента окажет содействие отечественному бизнесу в выходе на кубинский рынок¸ прежде всего, в такие сферы как предметы первой необходимости, бытовая техника и промышленное оборудование. Ещё одной перспективной областью сотрудничества является энергетика, поскольку Куба, страдающая от хронической нехватки электроэнергии, ищет способы расширения мощностей по её производству, включая использование возобновляемых источников энергии. В ближайшее время РК планирует открыть на Кубе консульство в целях оказания содействия южнокорейцам, посещающим страну. До пандемии COVID-19 Кубу ежегодно посещали около 14 тысяч южнокорейских граждан.