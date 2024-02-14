Делегации КНДР активно посещают Россию

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Россия и Северная Корея быстрыми темпами наращивают сотрудничество в различных сферах. Как сообщило агентство ЦТАК, 20 февраля делегация министерства связи и телекоммуникаций КНДР во главе с министром Чу Ён Илем отправилась в Москву для участия в Евразийском форуме «Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества». В нём принимают участие представители Ирана, Армении, Афганистана, Таиланда, Омана и других стран. Накануне в Россию отправилась делегация министерства рыбного хозяйства КНДР во главе с заместителем министра Сон Сон Гуком, чтобы обсудить пути развития двустороннего сотрудничества в сфере рыболовства. Замминистра спорта О Гван Хёк находится в России для подписания протокола о двусторонних обменах на 2024 год. Между тем, делегация Трудовой партии Кореи во главе с секретарём Пхеньянского горкома Ким Су Гилем вернулась 20 февраля на родину по завершении поездки в Россию,- сообщает ЦТАК