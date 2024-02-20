С 1 по 20 февраля экспорт РК сократился на 7,8%

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В период с 1 по 20 февраля южнокорейский экспорт составил 30 млрд 721 млн долларов, сократившись на 7,8% в годовом исчислении. Об этом сообщили в Таможенном управлении. Среднесуточный объём экспорта увеличился за тот же период на 9,9%. Это связано с тем, что в первые две декады февраля было на 2,5 дня рабочих дня меньше, чем в тот же период прошлого года, из-за праздника Нового года по лунному календарю. Поставки южнокорейских товаров в Китай сократились на 12,8%, в США - на 5%, в Евросоюз – на 22,8%, во Вьетнам – на 12,2%. Между тем, поставки в Гонконг увеличились на 129,1% благодаря поставке морских судов. Экспорт полупроводников вырос на 39,1%. Одновременно сократились зарубежные поставки нефтепродуктов, автомобилей, металлургической продукции, автомобильных запчастей и морских судов. Импорт с 1 по 20 февраля снизился на 19,2%, составив 31 млрд 953 млн долларов. В частности, сократились закупки нефти, газа, нефтепродуктов и угля. Дефицит торгового баланса составил 1 млрд 232 млн долларов.