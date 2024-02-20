Госдепартамент: Цель США - денуклеаризация Корейского полуострова

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Цель США - достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил 20 февраля представитель госдепартамента Мэтью Миллер, комментируя недавнее выступление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она заявила, в частности, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сможет посетить Пхеньян, если Токио «откажется от своей вредной привычки» оспаривать право КНДР на самооборону и поднимать «надуманную проблему» похищенных японцев. Упоминание Севером права на самооборону было истолковано мировым сообществом как его нежелание отказаться от своей программы создания ядерного оружия. В частности, Мэтью Миллер отметил, что условия, заявленные Пхеньяном, чересчур обширны. В свою очередь, представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США «будут искать дипломатические контакты с Пхеньяном, если он выразит готовность взаимодействовать». США стремятся к стабильности в регионе,- добавила Сабрина Сингх.