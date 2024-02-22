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Япония вновь заявила о притязаниях на острова Токто

Write: 2024-02-22 11:50:24Update: 2024-02-22 15:34:29

Япония вновь заявила о притязаниях на острова Токто

Photo : YONHAP News

22 февраля администрация японской префектуры Симанэ в очередной раз отметила «День Такэсимы». Так в Японии называют южнокорейские острова Токто в Восточном море. «День Такэсимы» был учреждён в 2005 году. В ходе состоявшейся накануне встречи министров иностранных дел РК и Японии глава японского МИД Ёко Камикава повторила официальную позицию Токио о том, что острова Токто являются исконной территорией Японии. 30 января Камикава сделала аналогичное заявление в парламенте. Газета «Ёмиури симбун» заявила, что, несмотря на улучшение отношений между Сеулом и Токио, пока нет подвижек в вопросе «оккупации Сеулом островов Такэсима». По мнению экспертов, если ситуация не улучшится, это может вновь привести к ухудшению двусторонних отношений. Министр посольства Японии в Сеуле Дайсукэ Миба был вызван в МИД РК, где ему выразили протест в связи с территориальными притязаниями Токио.
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