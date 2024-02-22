Глава МИД РК встретился с коллегами из Канады и Индонезии

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В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки», проходящей в Рио-де-Жанейро, министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль провёл переговоры с коллегами из Канады и Индонезии. В ходе встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли было подтверждено стремление приложить усилия для развития всеобъемлющих стратегических партнёрских отношений, договорённость о которых была достигнута лидерами двух стран в 2022 году. Министры договорились сформировать структуру партнёрства в сферах безопасности и оборонной промышленности, а также провести переговоры в формате 2+2 с участием глав МИД и оборонных ведомств. На встрече с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди было подчёркнуто, что РК будет активно сотрудничать с новым правительством страны. Достигнута договорённость продолжать совместные проекты, в числе которых создание истребителя следующего поколения.