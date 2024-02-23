Врачи-интерны не будут наказаны, если вернутся на работу

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Правительство не будет привлекать к ответственности бастующих врачей-интернов, если они вернутся на работу к 29 февраля. Об этом заявил министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин, выступая 26 февраля на заседании правительства. Коллективные действия врачей, выступающих против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы, приводят к нарастанию кризиса в отечественном здравоохранении, а угроза жизни и здоровью пациентов становится реальностью,- добавил он. Между тем, уже седьмой день подряд тысячи врачей-интернов не выходят на работу. Крупные многопрофильные больницы по всей стране испытывают трудности в работе. В частности, сеульские больницы «Северанс» и «Самсунг» работают на 45-50% обычного графика. С 24 февраля во всех больницах доступны телемедицинские услуги. По состоянию на утро 26 февраля, более девяти тысяч врачей-интернов не выходят на работу, а более 10 тысяч человек подали заявления об увольнении.