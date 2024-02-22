КНДР осталась в списке стран с высоким риском отмывания денег

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оставила Северную Корею в списке стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Соответствующее решение принято 23 февраля в Париже на общем собрании FATF. Вместе с Северной Кореей, которая классифицируется как страна высокого риска уже 14 лет подряд, начиная с 2011 года, в «чёрный список» входят Иран и Мьянма. При этом Северная Корея и Иран являются странами высокого риска, которые требуют контрмер от стран-членов группы, а Мьянма классифицируется как страна высокого риска, которая представляет меньший риск, но требует повышенной осторожности при транзакциях. По оценкам FATF, Северная Корея не исправила серьёзные недостатки в своей системе предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и представляет серьёзную угрозу целостности международной финансовой системы. FATF обеспокоена угрозой, которую представляет незаконная деятельность Северной Кореи, связанная с распространением и финансированием оружия массового уничтожения.