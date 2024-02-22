ВТО стимулирует инвестиционную активность в мире

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25 февраля участники 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), проходящей в Абу-Даби, объявили о заключении соглашения об упрощении инвестиций в целях развития. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, данный документ ставит целью активизацию иностранных инвестиций в развивающиеся страны путём упрощения соответствующих процедур. Участники соглашения должны раскрыть ключевые данные о процедуре и условиях инвестирования, законодательные и другие регуляторные меры, давая всем заинтересованным сторонам равные возможности для инвестиций. Документ обязывает участников упростить и ускорить процедуру одобрения инвестиций, обеспечить разумную плату, а также доступ инвесторов в системе электронного правительства. В переговорах по соглашению, начавшихся в сентябре 2020 года, принимали участие 123 из 164 стран-членов ВТО.