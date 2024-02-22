Вице-премьер РК примет участие во встрече финансовых лидеров G20

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок примет участие во встрече министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки», которая будет проходить 28-29 февраля в Сан-Паулу. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, поездка вице-премьера продлится с 26 февраля по 2 марта. В программе встречи, которая будет проходить под девизом «Построение справедливого мира и устойчивой планеты», четыре сессии. Они посвящены темам смягчения финансового неравенства, прогнозам развития мировой экономики, международному сотрудничеству в сферах финансов и налогообложения. В своём выступлении 28 февраля Чхве Сан Мок представит направления экономической политики правительства на этот год и затронет тему глобальных экономических рисков. 29 февраля он представит план реформирования системы смягчения финансовых задолженностей уязвимых стран и многосторонних банков развития. В рамках мероприятия запланированы встречи с коллегами из разных стран, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.