Photo : YONHAP News

РК и Монголия расширят авиасообщение, организовав рейсы из региональных аэропортов. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, опубликовав результаты переговоров, проходивших в Сеуле 22-23 февраля. Стороны, в частности, договорились увеличить количество южнокорейских аэропортов, в которых действуют рейсы между двумя странами, с нынешних пяти до семи. То есть, к аэропортам в Инчхон, Кимхэ, Тэгу, Чхончжу и Муан добавятся аэропорты Чечжу и Янян. Кроме того, количество рейсов из аэропорта Кимчхэ в Улан-Батор будет увеличено с шести до девяти в неделю. Кроме того, снято ограничение на эксплуатацию самолётов, имеющих свыше 200 мест. Ранее это ограничение не касалось только аэропорта Инчхон. Пассажиропоток между РК и Монголией постоянно растёт. Если в 2021 году были перевезены 41 тысяча человек, то в 2022 году уже 318 тысяч, а в прошлом году 653 тысячи человек.