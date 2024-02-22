Повышается точность спутникового позиционирования

С 26 февраля в РК началось предоставление услуги спутникового позиционирования в реальном времени, которая обеспечивается за счёт коррекции местоположения на основе данных спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу, Galileo и других. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Данные позиционирования предоставляют точную информацию в сантиметровом диапазоне и применяются при полётах полётов дронов, в строительстве и других сферах, где требуются точные данные. Обычно расчёт местоположения осуществляется в пределах 10 секунд при обеспечении нормальной связи. Однако в районах скопления высотных зданий, где сигнал нестабилен, работа навигационных систем затруднена. Но теперь при применении системы позиционирования появилась возможность использования данных китайской системы Бэйдоу и европейской Galileo. Благодаря этому система позиционирования в режиме реального времени станет доступной и в городских районах, где прежде с её эксплуатацией возникали проблемы.