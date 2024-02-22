В РК сохраняются отрицательные деловые настроения

Индекс ожидаемой деловой активности на март этого года составил в РК 97 пунктов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Корейской ассоциацией промышленников среди более чем шестисот компаний с самым большим объёмом продаж. Показатель ниже ста пунктов указывает на то, что большинство компаний дают пессимистический прогноз о состоянии экономики на ближайшее время. Показатель ниже ста пунктов сохраняется ровно два года. В сфере производства индекс составил 100,5 пункта. В частности, ожидается улучшение в сегментах машиностроения, автомобилестроения, производства транспортно-логистического оборудования и нефтехимии. В сферах коммуникационного оборудования, неметаллических материалов и изделий прогнозируется спад. Между тем, индекс ожидаемой деловой активности в непроизводственной сфере сокращается третий месяц подряд, составив 93,5 пункта.