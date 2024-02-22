В 2023 году внешний долг РК сократился

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 27 февраля, внешний долг страны по состоянию на конец декабря прошлого года составил 663 млрд 600 млн долларов. Это на 1 млрд 600 млн долларов меньше, чем в предыдущем году. Снижение краткосрочных внешних заимствований компенсировало рост долгосрочного долга. Краткосрочный долг со сроком погашения в течение года сократился на 30 млрд 300 млн долларов, а долгосрочный долг вырос на 28 млрд 700 млн долларов. Отношение краткосрочного долга к валютным резервам снизилось на 6,9%, составив 32,4%. Более низкий коэффициент означает более высокую способность обслуживать долг. Отношение краткосрочного долга к совокупным внешним обязательствам также снизилось на 4,5% в годовом исчислении до 20,5%, что является самым низким показателем с 1994 года. Между тем, чистые иностранные финансовые активы в конце прошлого года составили 779 млрд 900 млн долларов, что на 8,5 млрд долларов больше, чем год назад, и является самым высоким показателем за всю историю.