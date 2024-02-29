Уровень рождаемости в РК достиг очередного минимума

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По данным национального статистического управления, общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число детей, рождаемых женщиной в течение жизни, составил в четвёртом квартале прошлого года 0,65. Это на 0,05 меньше, чем годом ранее, а также самый низкий показатель за квартал. Он намного ниже уровня 2,1, необходимого для поддержания численности населения на стабильном уровне без иммиграции. Общий коэффициент рождаемости за 2023 год составил 0,72, сократившись за год на 0,06. В прошлом году в РК родились в общей сложности 229.970 детей, что на 7,7% меньше, чем в 2022 году. В четвёртом квартале прошлого года родились 52.618 детей, что является самым низким показателем за квартал. В прошлом году рождаемость в РК была самой низкой среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. С учётом смертности, составившей в прошлом году 352.700 человек, естественный прирост населения, рассчитанный путём вычитания числа смертей из числа рождений, составил минус 122.800 человек.