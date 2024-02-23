Глава МИД РК и госсекретарь США обсудили вопросы сотрудничества

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28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел РК Чо Тхэ Ёля и госсекретаря США Энтони Блинкена. Это был их первый личный контакт после вступления Чо Тхэ Ёля в должность главы южнокорейского МИД. Участники встречи отметили, что Пхеньян может усилить напряжённость в регионе в преддверии парламентских выборов в РК в апреле и президентских выборов в США в ноябре. Отметив решимость двух стран превратить военный альянс в «глобальный всеобъемлющий стратегический союз», Чо Тхэ Ёль подчеркнул, что Сеул и Вашингтон всегда стремились совместно решать региональные и глобальные проблемы. Кроме того, две страны проявляют единство в осуждении действий Северной Кореи, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Укрепление сотрудничества РК, США и Японии является обязательным условием обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Блинкен, в свою очередь, заявил, что отношения РК и США продолжают укрепляться, что во многом является заслугой Сеула.