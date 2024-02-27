Юн Сок Ёль: На провокации Севера последует немедленный ответ

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На любую провокацию со стороны Северной Кореи в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в РК 10 апреля, последует «немедленный и подавляющий ответ». Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 28 февраля на церемонии присвоения воинских званий выпускникам Академии сухопутных сил в уезде Квесан-гун провинции Чхунчхон-Пукто. Северная Корея может попытаться создать политическую нестабильность в преддверии выборов. В такие моменты военные вместе с народом должны помешать планам Северной Кореи оказать влияние на РК,- отметил глава государства. Он подтвердил необходимость достижения «мира посредством силы», основанного на превосходящих возможностях, а не на «фальшивом мире», основанном на добрых намерениях одной стороны. Президент напомнил, что Северная Корея является единственной страной в мире, которая узаконила превентивное применение ядерного оружия. Кроме того, она называет РК «главным врагом». Юн Сок Ёль обещал укрепить сотрудничество в рамках южнокорейско-американского альянса, а также в трёхстороннем формате с участием Японии.