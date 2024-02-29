Президент РК и глава Meta обсудили сотрудничество в области ИИ

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Президент РК Юн Сок Ёль и генеральный директор Meta Platforms Марк Цукерберг обсудили 29 февраля в Сеуле пути расширения сотрудничества в областях искусственного интеллекта (ИИ) и расширенной реальности. Участники встречи отметили, что Meta, как глобальная платформа, должна играть активную роль в построении цифрового общества. Юн Сок Ёль напомнил, что южнокорейские компании занимают высокие места в мире по производству микросхем памяти, важной части систем искусственного интеллекта. РК, являясь производителем интеллектуальной электроники, носимых устройств и умных автомобилей, может стать выдающейся платформой для применения искусственного интеллекта Meta,- добавил южнокорейский лидер. Марк Цукерберг признал высокую зависимость от деталей южнокорейского производства, особенно в контексте геополитических рисков вокруг Тайваня, где находится компания по производству полупроводников TSMC. Он также отметил важное место, которое занимает в мировой экономике группа Samsung.