Представители РК и НАТО обсудили вопросы сотрудничества

29 февраля в Сеуле состоялась встреча министра обороны РК Син Вон Сика и главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи. Обсуждались вопросы безопасности на Корейском полуострове и укрепления сотрудничества в сфере обороны. По сообщению южнокорейского минобороны, стороны высоко оценили меры по укреплению взаимодействия РК и НАТО при проведении военных учений, обеспечении кибербезопасности, а также химической, биологической и радиологической защиты. Как отметил Син Вон Сик, южнокорейская сторона будет работать над реализацией сотрудничества на основе программы партнёрства с НАТО. Она предусматривает сотрудничество в одиннадцати сферах, включая борьбу с терроризмом, распространением ядерного оружия и угрозами в киберпространстве. Кристофер Каволи заявил о намерении поддерживать тесное взаимодействие с Объединённым комитетом начальников штабов РК.