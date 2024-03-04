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В Корее

Правительство считает действия врачей-интернов «незаконными»

Write: 2024-03-04 10:19:57Update: 2024-03-04 13:57:18

Правительство считает действия врачей-интернов «незаконными»

Photo : YONHAP News

Отношение правительства страны к действиям врачей-интернов, вызвавшим коллапс системы здравоохранения, остаётся неизменным. Оно по-прежнему считает их «незаконными». Об этом заявил 4 марта на брифинге министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон, предупредив, что правительство примет законные меры для наказания тех, кто не подчинится указанию вернуться на работу. Органы здравоохранения взяли под строгий контроль возвращение врачей-интернов на работу,- добавил он. Тем временем, многопрофильные больницы по всей стране уже 14 дней работают в сокращённом режиме, поскольку около девяти тысяч врачей-интернов не выходят на работу, выступая против решения правительства увеличить набор в медицинские вузы. Срок их возвращения на работу истёк ещё 29 февраля, однако правительство до сих пор воздерживалось от карательных мер, надеясь на благоразумие бастующих. 
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