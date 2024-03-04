В РК продолжает снижаться количество браков

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По предварительным данным национального статистического управления, в 2023 году в РК зарегистрированы 193,673 брака, что на 1% больше, чем в прошлом году, но на 40% меньше, чем десять лет назад. Поскольку данный показатель неуклонно растет с 2012 года, эксперты полагают, что прошлый рост является случайным. Ныне внешнюю ситуацию они объяснили изменениями, представленными в семье и браке. Как показал недавний опрос, лишь 15,3% респондентов в возрасте старше 13 лет считают вступление в силу предписаний. В 2012 году так считали 20,3% участников опроса. Доля тех, кто относится к браку положительно, сократилась с 42,4% до 34,8%. При этом доля респондентов, относящихся к данному вопросу нейтрально, увеличилась с 33,6% до 43,2%. Среди причин, по которым люди не рисуют семью, чаще всего называют экономический фактор. Сокращение количества браков приводит к падению уровня рождаемости.