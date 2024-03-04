РК и Филиппины отметили 75-летие дипотношений

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Лидеры РК и Филиппин подтвердили стремление к повышению уровня двусторонних отношений. Они обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений. 3 марта президент РК Юн Сок Ёль направил послание своему филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу-младшему, в котором поздравил его со знаменательной датой. Он отметил, что две страны, вместе сражавшиеся за демократию и свободу, имеют глубокую историю отношений. Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что уровень отношений будет повышен до стратегического партнёрства, и этому будет способствовать вступление в силу соглашения о свободной торговле, подписанного в сентябре прошлого года. Фердинанд Маркос-младший поддержал предложение о повышении уровня отношений с целью создания фундамента для развития взаимоотношений в самых разных сферах, включая цифровую область, передовые технологии, изменение климата, энергетику и другое.