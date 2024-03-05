Готовятся дисциплинарные меры в отношении 7.000 врачей-интернов

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Правительство приступило к подготовке административных мер в отношении порядка семи тысяч врачей-интернов из крупных многопрофильных больниц. Об этом сообщил директор департамента чрезвычайных ситуаций министерства административного управления и безопасности Ли Хан Гён, выступая 5 марта на заседании правительства. Минимальным наказанием для тех, кто в нарушение распоряжения правительства не выходит на работу, будет лишение медицинских лицензий на срок один год,- подчеркнул он. К массовым действиям против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы первоначально присоединились в общей сложности около девяти тысяч врачей-интернов. Из-за этого порядка ста многопрофильных больниц по всей стране не работают в нормальном режиме с 20 февраля. Правительство сожалеет, что большинство врачей-интернов не вернулись на работу. Их наказание – вынужденная мера,- отметил Ли Хан Гён. Даже если незаконные действия некоторых интернов будут продолжены, оказание неотложной медицинской помощи сохранится в прежнем объёме,- добавил он.