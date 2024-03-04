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США стремятся к диалогу с Северной Кореей, в том числе, в вопросе снижения риска непреднамеренного конфликта на Корейском полуострове. Об этом заявил 4 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома, подчеркнув, что конечная цель денуклеаризации Корейского полуострова остаётся неизменной. Вашингтон призывает Пхеньян вернуться к «предметным дискуссиям по определению способов управления военными рисками и создания прочного мира» на полуострове. Снижение рисков стало острой необходимостью, поскольку аннулирование Севером межкорейского соглашения о снижении напряжённости от 2018 года вызвало обеспокоенность по поводу возможности случайного столкновения между двумя Кореями. Данное заявление прозвучало после того, как Мира Рапп-Хупер, старший директор Совета национальной безопасности по Восточной Азии и Океании, заявила на этой неделе, что Вашингтон рассмотрит «промежуточные шаги» в процессе работы над денуклеаризацией Корейского полуострова. Это такие меры как замораживание Пхеньяном разработки ядерного оружия в обмен на смягчение санкций или другие стимулы для поощрения усилий по денуклеаризации.