Генеральный секретарь ООН назначил нового координатора в КНДР

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил постоянным координатором ООН в КНДР Джо Коломбано, ранее работавшего в Китае. В обязанности координатора входит поддержание устойчивого развития Северной Кореи, включая укреплению мер в области продовольственной безопасности и социального развития. Как сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, данное назначение одобрено северокорейским правительством. Планируется, что до отправки Джо Коломбано в Пхеньян он будет некоторое время работать в удалённом режиме из офиса ООН в Бангкоке. Представитель ООН прибудет в КНДР впервые с 2021 года. В январе 2020 года в связи с пандемией коронавируса Пхеньян закрыл границы страны, а в 2021 году все сотрудники международных организаций покинули Северную Корею. Назначение нового координатора ООН повышает вероятность того, что северокорейские власти позволят вернуться сотрудникам других международных организаций.