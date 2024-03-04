РК и GCC обсудили сотрудничество в рамках FTA

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5 марта представитель РК на торговых переговорах Чон Ин Гё встретился в Сеуле с делегацией Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Обсуждались вопросы расширения экономического взаимодействия в рамках будущего соглашения о свободной торговле (FTA). В состав GCC входят шесть государств – Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. В прошлом году объём товарооборота между РК и странами-членами GCC составил 91 млрд 400 млн долларов. В ходе встречи Чон Ин Гё отметил, что в последнее время границы взаимодействия сторон расширяются от традиционных сфер энергетики и строительства до оборонной промышленности, медицинских услуг и контентов. Он выразил надежду на углубление и расширение сотрудничества. Представители GCC выразили надежду на развитие обменов не только на межправительственном, но и на частном уровне. В министерстве промышленности, торговли и энергетики ожидают, что вступление в силу соглашения о свободной торговле позволит увеличить объёмы взаимного экспорта.