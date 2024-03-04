РК и США готовы к переговорам о расходах на оборону

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РК и США готовы к переговорам по подготовке 12-го по счёту соглашения о распределении расходов на совместную оборону. Южнокорейскую делегацию на переговорах возглавит бывший генеральный консул в Сиднее Ли Тхэ У, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по соглашениям в сфере безопасности Линда Спехт. Соглашение определяет доли сторон в расходах на содержание американского воинского контингента в РК. Нынешнее соглашение, заключённое в 2021 году, действует до конца 2025 года. Начало переговоров почти за два года до истечения срока действия соглашения ряд экспертов связывают с желанием Сеула завершить их до президентских выборов в США. Дело в том, что у Дональда Трампа велики шансы вернуться на пост президента США, а в период своего предыдущего президентского срока он требовал увеличить южнокорейскую долю расходов в пять раз. В настоящее время она составляет 1 млрд 30 млн долларов в год. Однако представители правительства РК уверяют, что время начала переговоров не имеет отношения к президентским выборам в США.