В июле во Франции пройдёт конкурс вокалистов имени Чо Су Ми

Photo : YONHAP News

Всемирно известная южнокорейская сопрано Чо Су Ми проведёт международный вокальный конкурс своего имени. Он состоится с 7 по 13 июля в замке Château de la Ferte Imbeau в долине Луары в центральной Франции. Проведение конкурса за рубежом является беспрецедентным событием в истории корейской классической музыки. В дальнейшем конкурсы имени Чо Су Ми планируется проводить раз в два года. Их цель - выявить новые таланты мировой классической музыкальной сцены и предоставить будущим оперным звёздам возможность проявить себя. В конкурсе смогут участвовать вокалисты со всего мира в возрасте от 18 до 32 лет. Отборочный тур пройдёт в формате видеосвязи. 9 из 24 человек, прошедших предварительный отбор, примут участие в полуфинале. За призы будут бороться три финалиста. Приз за первое место составит 50 тысяч евро, за второе - 20 тысяч евро, а за третье - 10 тысяч евро.