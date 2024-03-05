Правительство РК поддержит средние компании

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В РК будет сформирован фонд поддержки средних компаний в объёме 5 трлн вон (3 млрд 700 млн долларов), который будет оказывать им помощь в развитии новых отраслей и реализации проектов. Одновременно правительство будет стремиться создать дополнительный инвестиционный фонд в размере 3 трлн вон (2 млрд 350 млн долларов). Он будет предназначен для поддержки стартапов. Об этом заявил заместитель председателя финансового комитета РК Ким Со Ён, выступая 6 марта на экономическом совещании в Сеуле. Он подчеркнул необходимость быстрой реализации мер, напомнив, что в программе поддержки бизнеса согласились активно участвовать пять банков. Новые фонды создаются в дополнение к ранее объявленному плану правительства выделить более 76 трлн вон (57 млрд долларов) в качестве финансовой поддержки бизнесу. 20 трлн вон из этой суммы предназначены для крупного бизнеса и 15 трлн вон для компаний среднего размера.