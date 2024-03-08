США требуют ограничить экспорт полупроводниковых технологий в Китай

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США оказывают давление на Нидерланды, Германию, РК, Японию и других союзников, требуя ограничить экспорт полупроводниковых технологий в Китай. Об этом сообщило 6 марта агентство Bloomberg. В частности, США потребовали от правительства Нидерландов запретить компании ASML, крупнейшему в стране производителю полупроводникового оборудования, обслуживание оборудования, ранее поставленного в Китай. США также настаивают на том, чтобы японские компании ограничили экспорт в Китай специальных химикатов, необходимых для производства чипов, включая фоторезист. Нидерланды и Япония заявили, что хотели бы оценить влияние действующих ограничений, прежде чем рассматривать более жёсткие меры. Нидерланды и Япония ранее ввели меры экспортного контроля в отношении Китая. Вашингтон склоняет к подобным действиям другие страны с развитой полупроводниковой промышленностью, среди которых РК и Германия,- сообщает Bloomberg.