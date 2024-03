Photo : YONHAP News

Женская группа NewJeans стала первой K-pop группой, получившей награду «Группа года» по версии Billboard Women in Music Awards. Церемония награждения состоялась 6 марта в YouTube Theater в Лос-Анджелесе. Вручая награду, американская кантри-певица Лейни Уилсон отметила, что участницы NewJeans возглавили «новую волну женских групп в K-pop, жанре, в котором долгое время доминировали мужчины». Премия Billboard Women in Music Awards, учреждённая в 2007 году, присуждается женщинам, которые в течение года оказали значительное влияние на музыкальную индустрию. В прошлом году NewJeans попали в чарт Billboard Hot 100 с пятью песнями и заняли первое место в Billboard 200 с песней Get Up.