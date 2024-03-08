РК и Великобритания сотрудничают в сфере зелёной энергетики

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РК и Великобритания запустили новый канал переговоров на высоком уровне в сфере зелёной энергетики. 8 марта в Сеуле состоялись переговоры заместителя министра промышленности, торговли и энергетики РК Чхве Нам Хо и заместителя министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Джереми Поклингтона. Переговоры прошли в соответствии с соглашением о партнёрстве в сфере зелёной энергетики, заключённым в ноябре прошлого года. Стороны сошлись во мнении о важности двустороннего взаимодействия в достижении углеродной нейтральности и обеспечении энергетической безопасности за счёт развития зелёной энергетики. Они договорились активизировать сотрудничество в сфере строительства новых АЭС, обеспечении ключевыми минеральными ресурсами, развитии диалога в целях развития морской ветроэнергетики, технологий зелёного водорода и декарбонизации промышленности.