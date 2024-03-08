Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

РК и Великобритания сотрудничают в сфере зелёной энергетики

Write: 2024-03-08 14:37:18Update: 2024-03-08 14:38:12

РК и Великобритания сотрудничают в сфере зелёной энергетики

Photo : YONHAP News

РК и Великобритания запустили новый канал переговоров на высоком уровне в сфере зелёной энергетики. 8 марта в Сеуле состоялись переговоры заместителя министра промышленности, торговли и энергетики РК Чхве Нам Хо и заместителя министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Джереми Поклингтона. Переговоры прошли в соответствии с соглашением о партнёрстве в сфере зелёной энергетики, заключённым в ноябре прошлого года. Стороны сошлись во мнении о важности двустороннего взаимодействия в достижении углеродной нейтральности и обеспечении энергетической безопасности за счёт развития зелёной энергетики. Они договорились активизировать сотрудничество в сфере строительства новых АЭС, обеспечении ключевыми минеральными ресурсами, развитии диалога в целях развития морской ветроэнергетики, технологий зелёного водорода и декарбонизации промышленности. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >