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В мире

Guardian: K-Culture распространяется по всему миру

Write: 2024-03-08 14:43:27Update: 2024-03-08 16:48:59

Guardian: K-Culture распространяется по всему миру

Photo : YONHAP News

Распространение корейских культурных контентов K-Culture расширяет границы, затрагивая не только массовую культуру, но и такие сегменты как косметика, кухня, литература и другие направления. Об этом пишет 6 марта британская газета Guardian. В последнее время Netflix, Disney, Apple TV+, BBC и другие мировые площадки стремятся получить южнокорейский контент. В качестве примера, сообщается, что детские каналы CBBC и BBC iPlayer в конце февраля запустили сериал для подростков «Каннам проект», в котором показан путь брата и сестры, канадцев корейского происхождения, к славе в качестве суперзвёзд К-РОР. Индустрия К-РОР приобретает международный характер, поскольку авторы текстов, дизайнеры, хореографы и другие специалисты, участвующие в деятельности музыкальных коллективов, работают в  разных странах,- пишет Guardian. Стремительный рост популярности K-Culture в мире объясняется активной поддержкой государства и тесным сотрудничеством с частными инвесторами.
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