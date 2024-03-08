РК работает над укреплением связей с зарубежными корейцами

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Южнокорейское правительство продвигает проект по отображению в учебниках стран, в которых живут зарубежные соотечественники, данных о политическом и экономическом развитии РК. Эта мера нацелена на повышение самоидентификации зарубежных корейцев. Также значительно увеличен бюджет поддержки 1.462 школ корейского языка, где соотечественникам преподаются не только язык, но также история и культура. 7 марта глава Управления по вопросам зарубежных соотечественников Ли Ги Чхоль представил рабочий план на 2024 год с таким содержанием. Управление нацелено на реализацию долгосрочных проектов, способных обеспечить фундаментальный эффект для развития связей сообщества зарубежных корейцев с исторической родиной. Также планируется проводить политику по поддержке малых и средних компаний на зарубежные рынки и по налаживанию структуры совместного роста РК и зарубежных корейцев, которых насчитывается 7 млн человек.