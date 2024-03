Photo : YONHAP News

Песня Standing Next To You в исполнении Чон Гука, солиста группы BTS, 18 недель подряд держится в музыкальном чарте Billboard HOT 100. Это второй по длительности показатель среди южнокорейских соло-певцов после Psy с его хитом «Каннамский стиль». 12 марта песня Чон Гука занимала 85-е место, что на две ступени выше, чем неделю назад. Песня One Of The Girls, которую совместно исполняют Jennie из BLACKPINK, The Weekend и Lily-Rose Depp, держится в чарте Billboard HOT 100 11-ю неделю.