Президент РК призвал сосредоточиться на стабилизации цен

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Президент РК Юн Сок Ёль призвал правительство мобилизировать все возможные средства для стабилизации поставок продовольственных товаров населению. Это, в частности, прямые поставки от производителей,- заявил глава государства, выступая 19 марта на заседании правительства. Он особо подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на фрукты, урожай которых в прошлом году был плохим, и овощи, поставки которых осложнены из-за погодных условий в сельскохозяйственных районах в феврале. Власти пытаются снизить цены на овощи и фрукты за счёт скидок, снижения ввозных пошлин и прямого импорта зарубежных продуктов питания,- отметил президент. Повышение цен на продукты питания коснулось не только РК, но и других х стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, среди которых Великобритания, Германия, Япония и Австралия. Юн Сок Ёль отметил, что правительство принимает меры для стабилизации цен, учитывая опыт других стран.